VICTORY DRUGI NA SARAJEVO OPEN-u

Na turniru „Sarajevo Open” klub Victory ostvario je odlične rezultate, kako u pojedinačnoj tako i u ekipnoj konkurenciji.

1. mjesto u kadetskoj konkurenciji

2. mjesto ekipno u svim kategorijama

3. mjesto u juniorskoj konkurenciji

Prva mjesta i zlatne medalje osvojili su:

Džejla Mašić – kick

Ibrahim Delić

Šejma Čovrk

Lejla Zuhrić

Adna Selimbašić

Abdullah Karić

Amila Čalija

Dilara Karić

Druga mjesta i srebrene medalje osvojili su:

Merjem Mustafić

Rašid Manso

Enid Kaknjašević

Nedim Babić

Farah Husejnović

Anesa Gojačić

Ajša Ajazaj

Zehra Džaferović

Treća mjesta i bronzane medalje osvojili su:

Ena Drapić

Edhem Omanović

Hanan Hukić

Čestitamo svim takmičarima na ostvarenim rezultatima, prikazanom znanju, trudu i disciplini. Posebnu zahvalnost upućujemo roditeljima na podršci, kao i trenerima koji su svojim radom i zalaganjem doprinijeli ovom uspjehu.