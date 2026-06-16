VICTORY DRUGI NA SARAJEVO OPEN-u
Na turniru „Sarajevo Open” klub Victory ostvario je odlične rezultate, kako u pojedinačnoj tako i u ekipnoj konkurenciji.
1. mjesto u kadetskoj konkurenciji
2. mjesto ekipno u svim kategorijama
3. mjesto u juniorskoj konkurenciji
Prva mjesta i zlatne medalje osvojili su:
Džejla Mašić – kick
Ibrahim Delić
Šejma Čovrk
Lejla Zuhrić
Adna Selimbašić
Abdullah Karić
Amila Čalija
Dilara Karić
Druga mjesta i srebrene medalje osvojili su:
Merjem Mustafić
Rašid Manso
Enid Kaknjašević
Nedim Babić
Farah Husejnović
Anesa Gojačić
Ajša Ajazaj
Zehra Džaferović
Treća mjesta i bronzane medalje osvojili su:
Ena Drapić
Edhem Omanović
Hanan Hukić
Čestitamo svim takmičarima na ostvarenim rezultatima, prikazanom znanju, trudu i disciplini. Posebnu zahvalnost upućujemo roditeljima na podršci, kao i trenerima koji su svojim radom i zalaganjem doprinijeli ovom uspjehu.