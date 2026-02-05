UDRUŽENJE BORACA, ORGANIZATORA I POKRETAČA OTPORA “PATRIOTSKA LIGA” VOGOŠĆA USPJEŠNO REALIZOVALO SVE AKTIVNOSTI U PROŠLOJ GODINI

Jedno od aktivnijih boračkih udruženja koja djeluju i rade na području Vogošće je i udruženje boraca, organizatora i pokretača otpora „Patriotska liga“. Članovi ovog udruženja tokom godine organizuju brojne aktivnosti koje za cilj imaju njegovanje kulture sjećanja na vrijeme odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992-1995.godine i herojskog otpora branitelja. Jedan od projekata po kojem su prepoznatljivi je projekat “Podigni zastavu” koji se realizuje u čast 1. marta – Dana nezavisnosti BiH.

Također, u ovom udruženju obilježavaju nekoliko važnih godišnjica: akciju „Pretis 1992., pogibiju Kenana Demirovića, te Dan osnivanja udruženja „Patriotska liga“ Vogošća. Osim toga članovi ovog udruženja vode računa o održavanju nekoliko spomen obilježja na području naše općine. “Patriotska liga” Vogošća svake godine u julu organizuje posjetu Potočarima, a njeni članovi prisustvuju dženazi ubijenih Srebreničana u genocidu ’95. Članovi ovog vogošćanskog udruženja redovno organizuju posjetu majci ubijenog Mevludina Kulića i prisjete se Mevludinove hrabrosti.

U vogošćanskom udruženju su tokom prošle godine vršili nabavku i podjelu prehrambenih paketa za članove, podjelu jednokratnih stipendija za učenike i studente, djeci i unucima svojih članova. Sve aktivnosti su proveli u saradnji sa Općinom Vogošća, savezom KS i vogošćanskom koordinacijom boračkih udruženja.