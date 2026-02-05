GOSTOVANJE NAČELNIKA MIGDADA HASANOVIĆA U PROGRAMU RADIJA VOGOŠĆA

U jutarnjem program radija Vogošća gostovao je načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović. Razgovarali smo o aktuelnostima u Općini Vogošća, izgradnji kotlovnice u Vogošći, projektu Vihor, digitalizaciji Općine, saradnji sa organizacijama, udruženjima I sportskim klubovima, kao i planiranim projektima za 2026. godinu. Načelnik Hasanović je govorio i o stipendiranju vogošćanskih učenika i studenata, ali i o njegovanju kulture sjećanja i značaju obilježavanja važnih datuma kao što je 23.februar, Dan reintegracije Općine Vogošća.