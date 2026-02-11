UDRUŽENJE CIVILNIH ŽRTAVA RATA OPĆINE VOGOŠĆA REALIZOVALO SVE PLANIRANE PROJEKTE U 2025. GODINI

Udruženje Civilnih žrtava rata Općine Vogošća tokom 2025. godine realizovalo je planirane aktivnosti. Jedan od najznačajnijih projekata koje realizuje Udruženje CŽR je obilježavanje 3. jula Dana civilnih žrtava rata Općine Vogošća. Kod spomen obilježja Trešnja, odaje se počast nevino stradalim civilima od agresorske granate 03.07.1992. godine, dok su brali trešnje.

Još jedan od projekata koje realizuje ovo Udruženje je podjela novčanih sredstava najugroženijim civilnim žrtvama rata za kupovinu lijekova. Udruženje CŽR Općine Vogošća zajedno sa Službom za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu uradilo je bazu podataka civilnih žrtava naše općine koji su izgubili živote u toku agresije na BiH.

Prema riječima Fehima Merdana, zamjenika predsjednika Udruženja CŽR Općine Vogošća podrška Općine Vogošća u ovim projektima nikada ne izostaje.