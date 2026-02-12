U VOGOŠĆI PROMOVISAN ROMAN FATIME IŠERIĆ POD NAZIVOM “OSTANI I KAD RIJEČI UTIHNU”

U okviru manifestacije „Zimska priča”, a u organizaciji Javne ustanove KSC Vogošća sinoć je održana promocija prvog romana autorice Fatime Išerić simboličnog naslova „Ostani i kad riječi utihnu”. Ovo književno veče okupilo je ljubitelje pisane riječi i sve one koji u književnosti traže razumijevanje, utočište i odgovore na životna pitanja. Roman je nastao iz duboke unutrašnje potrebe autorice da progovori o temama koje često ostaju potisnute – boli, gubitku, ljubavi i snazi koja se rađa upravo iz životnih lomova.

„Ostani i kad riječi utihnu” govori o ljudima koji opstaju i kada ostanu bez riječi, o ženama koje u tišini nose teret i snagu, o muškarcima koji se suočavaju sa vlastitim slabostima i o ljubavi koja traži prostor da diše. Kroz sudbine likova čitalac putuje od prijeratnog Bihaća, preko evropskih gradova, do Vogošće i Sarajeva – prostora koji simbolizuju iskustvo rata, odlaska, migracija i trajne potrage za pripadanjem.

Autorica ističe da je roman zamišljen kao pristupačno štivo, ali sa snažnim temama koje otvaraju pitanja odnosa, povjerenja, prijateljstva i dugoročnih posljedica ratnih trauma. Sam naslov nosi poruku ostajanja – uz sebe, u vlastitoj istini – čak i onda kada riječi nisu dovoljne.

O romanu su govorili promotori Muhamed Smajić, Admir Džanko i Elvir Halilović, dok je promociju moderirala Edina Išerić, dodatno osvijetlivši slojeve djela koje je izazvalo snažne emocije i interesovanje publike.

Veče je proteklo u atmosferi otvorenog razgovora o ljubavi, gubicima, domovima koje napuštamo i snazi koju često otkrijemo tek kada riječi utihnu, potvrdivši da književnost i dalje ima moć da povezuje ljude kroz zajednička iskustva i osjećanja.

Inače, Fatima Išerić rođena je 1984. godine u Sarajevu. Diplomirani je pravnik i radi kao sekretar Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu. Društvena je aktivistica i humanitarka, iza koje stoji niz stručnih usavršavanja i obuka iz oblasti radnog prava, javnih nabavki i obrazovanja. Ljubav prema književnosti i pisanoj riječi nosi još iz osnovne škole, kada je napisala svoju prvu pjesmu. U njenom životu pravda i poezija nisu u suprotnosti – one su saveznice. Ovo je njen prvi roman, koji tematizira dostojanstvo, slobodu, ljubav, pripadnost, identitet i snagu riječi.