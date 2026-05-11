VATROGASNO DRUŠTVO VOGOŠĆA PREDSTAVLJALO BIH NA OPERATIVNOJ K9 VJEŽBI U HRVATSKOJ

Vatrogasno društvo Vogošća učestvovalo je proteklog vikenda na velikoj operativnoj K9 vježbi u Istri, u organizaciji hrvatskih vatrogasnih K9 timova, gdje je predstavljalo Bosnu i Hercegovinu kao jedino vatrogasno društvo iz naše zemlje koje je uzelo učešće u ovoj međunarodnoj obuci.





Tokom 26 sati kontinuiranih aktivnosti, vatrogasni i potražni timovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine radili su na više zahtjevnih lokacija, prolazeći kroz različite scenarije spašavanja. Vježbe su obuhvatale rad na visini, pretragu ruševina, djelovanje na neurbanom i teško pristupačnom terenu u noćnim uslovima, ali i segmente pružanja prve pomoći službenim psima.

Učešće na ovoj vježbi za K9 jedinicu VD Vogošća predstavljalo je značajno iskustvo i priliku za dodatno usavršavanje, razmjenu znanja i jačanje regionalne saradnje među vatrogasnim i spasilačkim timovima.

Na poziv Hrvatske vatrogasne zajednice da učestvujemo na operativnoj vježbi, ovog vikenda smo se kao jedino vatrogasno društvo iz Bosne i Hercegovine koje ima k9 timove rado odazvali i zaputili u Istru. Iza nas je izuzetno intenzivan, ali prije svega uspješan vikend ispunjen vježbama, razmjenom iskustava i sticanjem novih znanja koja će nam biti od velikog značaja u budućem radu”, izjavio je Davorin Sekulić iz K9 jedinice VD Vogošća.

Posebno je istaknuta važnost novih poznanstava i saradnje sa kolegama iz regiona koji dijele isti cilj – spašavanje ljudskih života i stalno unapređenje operativne spremnosti timova.

Organizatori vježbe zahvalili su se kolegama iz Vogošće na razmjeni iskustava i profesionalnom doprinosu tokom obuke, uz želju da se saradnja nastavi i u budućnosti.

Iz Vatrogasnog društva Vogošća poručuju kako su ponosni na svoju K9 jedinicu koja na ovakav način predstavlja i promoviše Bosnu i Hercegovinu i Općinu Vogošća na međunarodnim vatrogasnim i spasilačkim aktivnostima.

Također, zahvalili su se svim institucijama, prijateljima i pojedincima koji su kroz godine podržavali razvoj K9 jedinice i doprinosili njenom napretku i operativnom osposobljavanju.