8. MAJ SE OBILJEŽAVA KAO SVJETSKI DAN CRVENOG KRIŽA/POLUMJESECA

8. maj se obilježava kao svjetski dan Crvenog križa i polumjeseca. Ovaj dan u našoj zemlji kao i cijelom svijetu se obilježava nizom humanitarnih aktivnosti, promocijom volonterizma i humanitarnog rada baziranog na pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva.

Svjetski dan Crvenog križa obilježava se 8. maja u znak sjećanja na rođenje Henryiju Dunantu, osnivača međunarodnog pokreta Crvenog križa/polumjeseca. Tog dana počinje i nedjelja Crvenog križa koja traje do 15. maja.

Vogošćanski crveni križ će povodom 8. maja Dana Crvenog križa/polumjeseca provesti niz aktivnosti, kao što su: akcija darivanja krvi, obilazak socijalno ugroženih stanovnika i prodaja markica u osnovnim i srednjim školama.