EMA MAHMUTOVIĆ BRONZANA NA BODOVNOM TURNIRU U SARAJEVU

Članica Taekwondo kluba “Victory” Ema Mahmutović je u konkurenciji kadetkinja +59 kg osvojila sjajno 3. mjesto i bronzanu medalju.

Kao drugi nositelj kategorije, Ema je prvo kolo bila slobodna, a zatim je u četvrtfinalu sigurnom borbom savladala predstavnicu Turske i osigurala medalju.

U polufinalu je nakon velike borbe poražena od predstavnice Azerbejdžana rezultatom 12:12, gdje je o pobjednici odlučila najsitnija nijansa prema pravilima bodovanja – heat, pa je treća runda otišla na drugu stranu.

Baš zbog toga nemamo za čim žaliti. Ponosni smo na Emu, njen nastup, borbenost i srce koje je pokazala na tatamiju.

Ovo je još jedan dokaz da se trud i rad uvijek isplate i da trebaš vjerovati u sebe kao što mi vjerujemo u tebe, poručuju iz Taekwondo kluba “Victory”.