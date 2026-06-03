 „VOGOŠĆANSKI DANI 2026“ POČINJU  U PETAK 5. JUNA

Ovogodišnja manifestacija privrede, sporta i kulture „Vogošćanski dani 2026“,počinje 5. juna defileom vogošćanskih maturanata, a završava dvadeset dana kasnije koncertom grupe „Zabranjeno pušenje“.

U tom periodu planirano je više koncerata narodne i zabavne muzike, promocija knjiga, likovne radionice,izložbe rukotvorina, sportske manifestacije, nastupi kulturno-umjetničkih društava, kao i javno gledanje prenosa utakmica Svjetskog prvenstva u nogometu.

Pored grupe „Zabranjeno pušenje“, svoje koncerte imat će i Ibro Bublin, Neno Murić, Ferid Avdić i „Stakleni grad“. Organizatori su najavili i tradicionalne sadržaje poput manifestacije „Djeca pjevaju hitove“, Smotra kulturno-umjetničkih društava Kantona Sarajevo, Kids festivala, više promocija knjiga, pozorišnihpredstava, likovnih radionica i izložbi rukotvorina. Ljubitelji sporta moći će pratiti Utrku za mlade, Sportske igre mladih i Turnir prijateljstva u košarci.