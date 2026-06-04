NAČELNIK HASANOVIĆ POTPISAO SPORAZUM S MINISTARSTVOM PRIVREDE KS, 450.000 KM ZA REGULACIJU I ČIŠĆENJE KORITA RIJEKA

Općinski načelnik Migdad Hasanović potpisao je Sporazuma o sufinansiranju projekata između Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Općine Vogošća, a čija ukupna vrijednost iznosi 450.000 KM.

Veći dio navedenih sredstava (400.000 KM) planiran je za realizaciju projekta regulacije korita rijeke Ljubine dionica od P8 (0+148,08) do P11 (0+243,78) u dužini blizu 100 metara, dok je preostalih 50.000 KM predviđeno za čišćenje korita rijeke Jošanice – II faza prema Elaboratu lokacija 1 od profila P55 (2+700,00) do profila P79 (3+872,68) u dužini od oko 1.170 metara.

Općina Vogošća će za realizaciju navedenih projekata osigurati razliku sredstava u iznosu od približno 100.000 KM.

Stručni nadzor nad realizacijom projekata vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, dok će Općina Vogošća provesti potrebne procedure za realizaciju projekata u skladu s važećim propisima.

Cilj projekata je unapređenje zaštite od poplava, kao i uređenje riječnih korita na području općine Vogošća, čime će se doprinijeti većoj sigurnosti stanovništva i zaštita infrastrukture.