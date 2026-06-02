  OŠ “PORODICE EF. RAMIĆ”OBILJEŽILA DAN ŠKOLE

Svečano je bilo u OŠ “Porodice ef. Ramić” u Semizovcu, gdje je u prisustvu brojnih gostiju, nastavnika, učenika i njihovih roditelja obilježen 112. rođendan ove odgojno-obrazovne ustanove. Tom prilikom učenici su pripremili prigodan program, dok su pojedincima, kolektivima i udruženjima uručene zahvalnice za doprinos u radu i afirmaciji škole.

Osnovna škola u Semizovcu osnovana je 1914. godine i kroz svoju historiju doživjela je i infrastrkturni razvoj ali i od škole za četverogodišnje obrazovanje postala škola za osmogodišnje odnosno devetogodšnje obrazovanje.