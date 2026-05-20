ZERINA BEŠLIJA OSTVARILA NORMU ZA SVJETSKO PRVENSTVO
Bosanskohercegovačka atletika dobila je još jednu sjajnu vijest, jer je Zerina Bešlija ostvarila normu za Svjetsko prvenstvo U20.
Mlada takmičarka do velikog uspjeha stigla je u disciplini bacanje kugle, gdje je ostvarila rezultat vrijedan ozbiljne pažnje.
Bešlija je u konkurenciji juniorki bacila 14,61 metar kuglom od četiri kilograma i tako osigurala nastup na planetarnoj smotri. Ujedno je tim hicem postavila i novi državni rekord Bosne i Hercegovine za juniorke.
Prvenstvo će biti održano u Judžinu (Eugene), u saveznoj državi Oregon, a ovaj rezultat još jednom potvrđuje da bh. atletika ima svijetlu budućnost.
Sve veći broj talentovanih atletičarki i atletičara pokazuje da bi Bosna i Hercegovina uskoro mogla imati zapaženu riječ i na seniorskoj sceni.