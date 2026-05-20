Bosanskohercegovačka atletika dobila je još jednu sjajnu vijest, jer je Zerina Bešlija ostvarila normu za Svjetsko prvenstvo U20.

Mlada takmičarka do velikog uspjeha stigla je u disciplini bacanje kugle, gdje je ostvarila rezultat vrijedan ozbiljne pažnje.

Bešlija je u konkurenciji juniorki bacila 14,61 metar kuglom od četiri kilograma i tako osigurala nastup na planetarnoj smotri. Ujedno je tim hicem postavila i novi državni rekord Bosne i Hercegovine za juniorke.

Prvenstvo će biti održano u Judžinu (Eugene), u saveznoj državi Oregon, a ovaj rezultat još jednom potvrđuje da bh. atletika ima svijetlu budućnost.

Sve veći broj talentovanih atletičarki i atletičara pokazuje da bi Bosna i Hercegovina uskoro mogla imati zapaženu riječ i na seniorskoj sceni.