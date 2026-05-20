POVODOM KURBAN BAJRAMA: VAŽNO JE POŠTOVATI VETERINARSKE MJERE I IZVRŠITI ZDRAVSTVENU KONTROLU KURBANA

Povodom predstojećeg Kurban bajrama veterinari upućuju apel građanima na važnost pravilnog pregleda i zdravstvene ispravnosti životinja namjenjenih za kurban. Kako je istakao veterinar Almir Džanković razloga za zabrinutost nema jer veterinari svoj posao obavljaju tokom cijele godine. Međutim preporuke su da se kupuju kurbani isključivo od registrovanih uzgajivača čije su životinje prošle veterinarski pregled, obavljati klanje na za to određenim i kontrolisanim lokacijama, u prisustvu stručne osobe.

Pravilno odlagati animalni otpad, kožice, kako bi se spriječilo zagađenje okoline i širenje bolesti, poštovati mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja, u skladu sa zakonskim propisima i vjerskim običajima. Na kraju veterinar Džanković napominje da građani nemaju razloga za zabrinutost.