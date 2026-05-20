GOST JUTARNJEG PROGRAMA RADIJA VOGOŠĆA: MUHAMED SMAILHODŽIĆ – KRIJE LI SKAKAVAC PRAŠUMU?

Ovoga jutra ugostili smo dip.ing. šumarstva Muhameda Smailhodžića, glavnog nadzornika u KJU za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo. Tokom razgovora govorili smo o projektim KJU za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo koja upravlja spomenicima prirode “Vrelo Bosne” i “Skakavac” i zaštićenim pejzažima “Bentbaša”, “Trebević” i Bijambare”.

Obavljajući svoje svakodnevne poslov i zadatke Smailhodžić kombinuje tehnička znanja i ljubav prema prirodi kako bi na najbolji način odgovorio postvljenim zadacima, ali i radio na unapređenju i promociji zaštite prirodnih bogatstava. Posebno zanimljiv dio razgovora odnosi se na detalje vezane za istraživanje koje bi trebalo potvrditi, da se na području Skakavca krije – prašuma.

“Da, zvanično je otpočela taksaciona snimanja na području Spomenika prirode “Skakavac”, čime je učinjen prvi korak za valorizaciji ovog izuzetnog područja. Ustanova je pokrenula inicijativu da detaljno istraži jedan dio sliva Peračkog potoka. Dugo se vjerovalo i pričalo, a i u literaturi je spomenuto, da se upravo ovdje krije vrijedna bukova prašuma, a sada su krenuli prvi konkretni koraci kako bi se te pretpostavke i naučno potvrdile”, kazao je tokom gostovanja između ostalog gospodin Smailhodžić.

