AMINA SULJANOVIĆ – DOBITNICA PLAKETE “MLADA I PERSPEKTIVNA SPORTISTKINJA OPĆINE VOGOŠĆA”

Neke nagrade ne dolaze samo kao priznanje za ono što je već ostvareno, nego i kao poruka da neko vjeruje u ono što tek dolazi. Takva poruka stigla je i za Aminu Suljanović, mladu članicu Judo kluba “Vogošća”, kojoj je dodijeljena Plaketa Općine Vogošća za mladu i perspektivnu sportistkinju.

Amina pripada generaciji sportista koji svoje prve velike korake prave tiho, bez mnogo buke, ali sa jasnim ciljem. Svaki trening, svaki novi izazov i svaki izlazak na borilište dio su njenog sportskog odrastanja i stvaranja imena koje tek treba da se gradi. Judo za Aminu nije samo takmičenje u kojem je važno pobijediti protivnika. To je sport kroz koji se uči strpljenje, kontrola, odgovornost i način da se suoči sa izazovima, kako na tatamiju tako i van njega.

Priznanje Općine Vogošća posebno je jer dolazi iz sredine u kojoj je napravila svoje prve sportske korake. Ono je potvrda da se mladim ljudima koji biraju sport, rad i zdrave životne vrijednosti daje prostor da budu prepoznati i podržani.

Pred Aminom su novi trenuci, nova takmičenja i novi ciljevi. Plaketa koju je dobila ostat će kao važan podsjetnik na jedan period njenog razvoja, ali i kao dodatna motivacija da nastavi putem kojim je krenula.