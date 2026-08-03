ČLANOVI VATROGASNOG DRUŠTVA VOGOŠĆA NASTAVILI TRADICIJU POHODA NA RAVNI NABOŽIĆ

Tamo gdje se čuvaju tragovi prošlosti i uspomene na one koji su branili domovinu, svaka staza nosi posebnu priču. Upravo iz tog poštovanja prema prošlosti, članovi Vatrogasnog društva Vogošća nastavili su tradiciju pripreme i pohoda prema Ravnom Nabožiću.

Prije nego što su zakoračili stazama prema Ravnom Nabožiću, članovi Vatrogasnog društva Vogošća organizovali su radnu akciju i uredili put kojim će narednog dana proći učesnici tradicionalnog pohoda. Ova radna akcija bila je još jedan pokazatelj njihove posvećenosti i želje da se lokaliteti od posebnog značaja očuvaju i budu dostojno pripremljeni za obilježavanja koja okupljaju brojne građane.

Već narednog dana, 2. augusta, članovi Vatrogasnog društva Vogošća, zajedno sa svojim najmlađim članovima – podmlatkom, krenuli su prema Ravnom Nabožiću. Kroz zajedničko pješačenje, druženje i prisjećanje na ratni put vogošćanskih boraca, ovaj pohod je još jednom pokazao važnost prenošenja vrijednosti zajedništva, poštovanja i kulture sjećanja.

Za najmlađe članove društva ovaj pohod bio je prilika da upoznaju dio historije svog kraja i da kroz razgovore sa starijim kolegama čuju priče o ljudima koji su u najtežim vremenima stali u odbranu domovine.

Čuvajući staze, uređujući lokalitete i učestvujući u ovakvim događajima, članovi Vatrogasnog društva Vogošća daju svoj doprinos da uspomena na šehide i poginule borce ostane trajno sačuvana i za generacije koje dolaze.