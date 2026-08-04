U OŠ „ZAHID BARUČIJA“ POČEO DRUGI UPISNI ROK ZA BUDUĆE PRVAČIĆE

Ljetni raspust polahko se bliži kraju, a u Osnovnoj školi “Zahid Baručija” u toku su pripreme za početak nove školske godine, među kojima je i drugi upisni rok za buduće prvačiće.

Školskim obveznikom smatra se dijete koje je do 1. marta tekuće godine navršilo pet i po godina života i upis u prvi razred osnovne škole se obavlja na osnovu spiskova školskih obveznika koje školama dostavlja nadležni organ općine na čijem se teritoriju nalazi škola. Roditelji koji upisuju svoje dijete u prvi razred moraju dostaviti u školu rodni list djeteta, uvjerenje o pohađanju obaveznog predškolskog obrazovanja, prijavu iz CIPS-a na uvid i ljekarsko uvjerenje, ne starije od šest mjeseci.

Drugi upisni rok će trajati do kraja ovog mjeseca, a sve dodatne informacije mogu se dobiti kod sekretara OŠ „Zahid Baručija“ ili putem zvanične školske web stranice.

Do početka nastave ostalo je još nekoliko sedmica, pa je drugi upisni rok prilika da svi budući prvačići na vrijeme završe proceduru upisa i spremno zakorače u svoje prvo školsko poglavlje.