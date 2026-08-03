GOŠĆA U PROGRAMU RADIJA VOGOŠĆA NATAŠA BARTULA HEBERT

Gošća Radija Vogošća bila je autorica filma o kraljici Katarini Kosača-Kotromanić

Današnja gošća programa Radija Vogošća bila je Nataša Bartula Hebert, autorica dokumentarno-igranog filma „Majka kraljica Katarina Kosača-Kotromanić“.

Film će biti prikazan u četvrtak, 6. augusta, u kino sali JU KSC Vogošća, s početkom u 19:00 sati.

Govoreći o svom projektu, autorica je istakla da film za nju predstavlja mnogo više od umjetničkog ostvarenja.

„Za mene je Majka kraljica Katarina Kosača-Kotromanić mnogo više od filma. To je kruna mog dugogodišnjeg istraživačkog, književnog i umjetničkog rada posvećenog životu bosanske kraljice Katarine, Bosanskom Kraljevstvu i srednjovjekovnoj Bosni. Vjerujem da ovaj film predstavlja jedan od pionirskih autorskih projekata u oblasti historijskog filma u Bosni i Hercegovini, nastalih uz pomoć savremenih alata umjetne inteligencije. Međutim, želim naglasiti da umjetna inteligencija nije čarobni štapić koji sam stvara film. Ona je samo alat kojim upravlja čovjek“, kazala je Nataša Bartula Hebert.

Posebno emotivan segment projekta vezan je za Sachu Bartulu Heberta, nećaka autorice i sina kompozitora Borisa Bartule, autora originalne muzike za film. Rođen u Kanadi, Sacha je odabrao Sarajevo kao mjesto studiranja i povratka svojim korijenima. Njegova rečenica iz filma: „Oče, vratio sam se na našu plemenitu baštinu“, postala je simbol i snažna poruka cijelog projekta.

Svoje glasove likovima u filmu posudili su: Duda Adžović, Mirza Adžović, Ruždija Adžović, Boris Bartula, Sacha Bartula Hebert, Zlata Behram, don Luka Brković, Daniela Čolić, Haris Etemi, prof. dr. Adis Elias Fejzić, Ines Faladžić, Jasmin Geljo, Enida Glušac, Rinko Golubović, Lara Hébert, Jureta Marioneta Ilić, Jozo Jozić, Edina Kamenica, Milka Kovačević-Figurić, Edin Krehić, Tihana Majstorović, Davud Mujanović, Faruk Sofić, Ivica Šarić, prof. dr. Franjo Topić, Sadžida Viteškić-Majstorović, Slobodan Šoja i Eldina Zolj-Balenović.