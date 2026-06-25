BROJNI VOGOŠĆANI ISPRED KSC-A SLAVILI POBJEDU NOGOMETNE REPREZENTACIJE BIH

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u svojoj historiji izborila je nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. Zmajevi su pobijedili Katar rezultatom 3:1 i tako osigurali nastup u nokaut-fazi Mundijala.

Vogošćani su imali priliku i ovu utakmicu pratiti ispred KSC-a, a nakon pobjede naše reprezentacije slaivili su duboko u noć.

Protivnik je vrlo snažna selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koja je nakon dvije utakmice i dvije pobjede protiv Paragvaja i Australije osigurala prvo mjesto u grupi D.

Utakmica između BiH i SAD-a igrat će se u noći 2. jula u 2 sata poslije ponoći po našem vremenu .