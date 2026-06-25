OBILJEŽEN DAN MALOLJETNIH BORACA ARMIJE RBIH VOGOŠĆA

Spomen obilježje je izgrađeno u čast najhrabrijim sinovima koji su u odbranu svoje domovine položili svoje živote. Udruženje maloljetnih boraca naše općine svoj datum obilježava upravo na dan Općine Vogošća 24. juni. Delegacije su položile cvijeće na spomen obilježju i odali počast poginulim borcima , a prisutni gosti govorili su o ulozi maloljetnih boraca u odbrani naše zemlje.

Poseban doprinos obilježavanju dala su djeca iz pomenute ulice, a s ciljem da se nauče šta se dešavalo u agresiji na BiH i da se to nikad ne zaboravi.