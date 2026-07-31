ČLANOVI VATROGASNOG DRUŠTVA VOGOŠĆA UREĐUJU PUT PREMA NABOŽIĆU

U nedjelju, 2. augusta, planiran je tradicionalni pohod na Nabožić, organizovan povodom obilježavanja godišnjice formiranja 3. vogošćanskog odreda.

U susret obilježavanju u toku je popravljanje puta prema Nabožiću, kako bi učesnicima bio omogućen lakši i sigurniji dolazak. Posebne pohvale zaslužuje Vatrogasno društvo Vogošća, koje već godinama učestvuje u ovom značajnom događaju, čuvajući uspomenu na važan period naše historije i prenoseći kulturu sjećanja na mlađe generacije.

Članovi Društva i ove godine na pohod će krenuti zajedno sa svojim podmlatkom, a poziv je otvoren za sve građane koji mogu i žele da im se pridruže.

Ovakvi primjeri zajedništva, dobrovoljnog rada i odgovornosti prema prošlosti zaslužuju podršku i iskreno priznanje.