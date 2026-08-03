ČUVAJUĆI ISTINU O ODBRANI VOGOŠĆE: OBILJEŽENA GODIŠNJICA FORMIRANJA 3. VOGOŠĆANSKOG ODREDA I GODIŠNJICA “BITKE ZA NABOŽIĆ”

U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca – „Unija veterana” Općine Vogošća, jučer je na platou Ravnog Nabožića obilježena 34. godišnjica formiranja 3. vogošćanskog odreda i godišnjica „Bitke za Nabožić”. Prije centralne manifestacije brojne delegacije obišle su spomen-obilježja u Semizovcu, Brezi i na platou Ravnog Nabožića, gdje su odale počast šehidima i poginulim borcima koji su svoje živote ugradili u odbranu Bosne i Hercegovine.

O značaju 3. vogošćanskog odreda, ratnom putu njegovih pripadnika i presudnim trenucima odbrane ovog područja govorio je maloljetni borac i nekadašnji pripadnik PDV Semizovac i 3. vogošćanskog odreda Kasim Mušanović. Posebno je naglasio da se sjećanje na hrabrost i žrtvu saboraca mora prenositi na mlađe generacije kako se takvi događaji nikada ne bi zaboravili.

Prisutnima se obratio i načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović, koji je istakao da je obaveza svih generacija čuvati uspomenu na heroje koji su branili domovinu, te njegovati vrijednosti za koje su dali svoje živote.

Učenice Osnovne škole „Porodice ef. Ramić” pročitale su imena 51 šehida koji su poginuli na ovoj liniji odbrane, a potom prezentirale i svoje literarne radove. Prigodne nagrade uručio im je načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović.

Pjesme „Mojoj dragoj BiH” i „Što te nema” izvela je Amila Grbo, dok su logističku podršku skupu pružili pripadnici Štaba civilne zaštite Općine Vogošća i Vatrogasnog društva „Vogošća”.