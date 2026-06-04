 PD “PLANINAR” OVOG VIKENDA ORGANIZUJE TRADICIONALNU MANIFESTACIJU “PLANINARSKA ROŠTILJADA – SARAJEVSKI ĆEVAP”

 PD “PLANINAR” OVOG VIKENDA ORGANIZUJE TRADICIONALNU MANIFESTACIJU “PLANINARSKA ROŠTILJADA – SARAJEVSKI ĆEVAP”

Azra Mešanović

Prisutni gosti i članovi imaće  priliku da uživaju u nadaleko poznatom domaćem specijalitetu ćevapčićima, prirodnim ljepotama krajolika,  i ugodnom  društvu.  Uz igru i pjesmu i neizbježnu bh kuhinju planinari i ljubitelji prirode pokazat će spremnost i vještinu u pripremanju ćevapa.

Za sve posjetioce manifestacije biće upriličeni različiti sadržaji, a svi koji dođu na Motku imaju priliku uživati u šetnji utvrđenim stazama u blizini, a nedaleko je vodopad Skakavac.

Manifestacija počinje u subotu, a u nedjelju je i proglašenje pobjednika kao i druženje uz zabavni program.

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