SAMRA KOŽLJAK JOŠ JEDNA VOGOŠĆANKA NA PRESTIŽNOM TAKMIČENJU LJEPOTE I FOTOGRAFIJE

U svijetu u kojem se uspjeh često mjeri brzinom, 19-godišnja Samra Kožljak iz Vogošće pokazuje da se najveći rezultati postižu disciplinom, predanošću i vjerom u vlastite ciljeve. Studentica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, bivša državna prvakinja i rekorderka u sportu, danas uspješno gradi put prema svijetu mode i fotografije, potvrđujući da ljepota i ambicija mogu ići ruku pod ruku.

Kao jedna od najuspješnijih učesnica izbora za Fotomodela Federacije Bosne i Hercegovine 2026, Samra se istaknula ne samo svojim izgledom, već i karakterom koji je godinama oblikovan kroz sport. Upravo su joj sportski uspjesi usadili radne navike, odgovornost i mentalnu snagu koje danas prenosi na svaki novi izazov.

„Sport me naučio da nijedan uspjeh ne dolazi preko noći. Iza svakog rezultata stoje rad, disciplina i spremnost da ustanete nakon svakog pada“, poručuje Samra.

Iako joj je moda dugogodišnja strast, obrazovanje zauzima jednako važno mjesto u njenim planovima. Studij ekonomije vidi kao temelj buduće poslovne stabilnosti, dok modeling doživljava kao prostor kreativnog izražavanja i profesionalnog razvoja. Njena vizija budućnosti podrazumijeva uspješnu karijeru, završeno obrazovanje i vlastiti posao, uz kontinuirani rad na ličnom usavršavanju.

Samra vjeruje da prava ljepota nije samo ono što vidimo na fotografiji. Za nju je ona spoj samopouzdanja, unutrašnje sigurnosti, energije i karaktera. Upravo zbog takvog stava postaje uzor mnogim mladim djevojkama kojima poručuje da nikada ne dozvole da ih strah ili mišljenje drugih udalje od njihovih snova.

Posebno mjesto u njenom životu zauzima porodica, a najveću inspiraciju pronalazi u svojoj majci, od koje je naučila važnost upornosti, rada na sebi i istrajnosti u ostvarivanju ciljeva.

Osim profesionalnih ambicija, Samra pokazuje i snažnu društvenu osviještenost. Kada bi dobila priliku biti ambasadorica humanitarne inicijative, svoj glas bi posvetila zaštiti žena, njihovom osnaživanju i podizanju svijesti o nasilju nad ženama i femicidu. Smatra da svaka žena zaslužuje sigurnost, podršku i jednake prilike za ostvarenje svojih potencijala.

Ulazak među najuspješnije kandidatkinje izbora za Fotomodela Bosne i Hercegovine za Samru predstavlja potvrdu dosadašnjeg rada, ali i početak jednog mnogo većeg puta. Samouvjerena, ambiciozna i posvećena, ova mlada Vogošćanka svojim rezultatima već danas pokazuje da pripada generaciji žena koje ne čekaju prilike – nego ih stvaraju.

Pred Samrom Kožljak su novi izazovi, a sudeći prema dosadašnjim uspjesima, njena priča tek počinje. Ona nije samo lice koje privlači pažnju objektiva, već mlada žena koja svojim radom, vrijednostima i jasnom vizijom budućnosti ostavlja snažan trag gdje god se pojavi.