VOGOŠĆA IMA SVOJU PREDSTAVNICU: AMINA HUREM MEĐU FINALISTKINJAMA IZBORA ZA FOTOMODEL FEDERACIJE BIH 2026
Mlada Vogošćanka Amina Hurem predstavlja Općinu Vogošća na ovogodišnjem Izboru Fotomodela Federacije BiH 2026, jednom od najznačajnijih projekata koji promoviše ljepotu, talent, samopouzdanje i lični razvoj mladih djevojaka.
Za Aminu, moda predstavlja mnogo više od lijepih fotografija i odjeće. Kako ističe, ona je način izražavanja ličnosti, stava i samopouzdanja. Učešće na ovom prestižnom izboru vidi kao priliku za lični napredak, sticanje novih iskustava i ostvarivanje ciljeva koje je postavila pred sebe u svijetu mode.
„Želim pokazati da uspješan fotomodel nije samo osoba koja dobro izgleda pred kamerom, već osoba koja zna predstaviti sebe, svoju vrijednost i svoju priču. Vjerujem u svoje sposobnosti, spremna sam učiti, napredovati i dati maksimum u svakom izazovu koji je preda mnom“, poručila je Amina.
Izbor Fotomodela Federacij BiH okuplja brojne talentovane učesnice iz cijele Federacije BiH, a Amina će kroz ovaj projekat imati priliku predstaviti ne samo sebe već i Vogošću, grad iz kojeg dolazi.
Amini Hurem želimo mnogo sreće, uspjeha i što bolji plasman na Izboru za Fotomodela Federacije BiH 2026.