Danas je u naselju Rosulje svečano otvoren novi prodajni objekat “Srce marketi”. Na ovaj način stanovnici ovog vogošćanskog naselja koje se ubrzano širi dobili su još jedan potreban sadržaj. Otvaranju je prisustvovao i općinski načelnik Migdad Hasanović sa saradnicima. Tom prilikom je izrazio zadovoljstvo da se i na ovaj način upotpunjuje kvalitet života u ovom naselju.

Vlasnik marketa Suad Hodžić istakao je kako se na otvaranje ovog objekta odlučio prvenstveno zbog olakšanja svakodnevnih potreba boračke populacije i stanovnika naselja.

Građani su izrazili zadovoljstvo otvaranjem marketa, navodeći kako će novi prodajni objekat značajno doprinijeti kvalitetnijoj i jednostavnijoj nabavci osnovnih životnoh namirnica u njihovom naselju.