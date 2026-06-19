VOGOŠĆA UZ ZMAJEVE: BROJNI NAVIJAČI ISPRED KSC-a PRATILI UTAKMICU BIH- ŠVICARSKA

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je sinoć težak poraz od Švicarske rezultatom 4:1 u drugom kolu Svjetskog prvenstva, ali još uvijek ništa nije izgubljeno u borbi za plasman. Ključna utakmica BiH na Svjetskom prvenstvu je zakazana za srijedu u 21:00 sat , kada igramo sa Katarom. Dodatni motiv za mlade momke, veći od činjenice da bi mogli biti prva generacija nogometaša Bosne i Hercegovine koja je prošla grupu na Svjetskom prvenstvu, mislimo da nije potreban. Sinoć su na Trgu branilaca Vogošće naši sugrađani ponovo imali priliku pratiti utakmicu na na velikom ekranu. Brojni navijači istakli su da im se mnogo dopada to što mogu utakmice gledati na otvorenom, bez obzira na rezultat ponosni sun a Zmajeve.

Navijači će ponovo imati priliku zajedno bodriti Zmajeve i pratiti utakmicu BiH protiv Katara koja je na rasporedu 24. Juna. Na platou ispred KSC-a Vogošća očekuje se još jedno zajedničko navijanje I podrška reprezentaciji.