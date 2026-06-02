CENTAR ZA ZDRAVO STARENJE ORGANIZOVALO BAJRAMSKO DRUŽENJE

U prostorijama Centra za zdravo starenje Vogošća upriličeno je prigodno druženje korisnika povodom Bajrama, praznika koji donosi poruke zajedništva, poštovanja i međusobne pažnje. U toploj i ugodnoj atmosferi korisnici Centra su imali priliku provesti vrijeme zajedno, razgovarati, prisjećati se nekadašnjih bajramskih običaja i podijeliti lijepe uspomene.

Centar za zdravo starenje Vogošća osnovan je s ciljem unapređenja kvaliteta života osoba treće životne dobi kroz različite društvene, edukativne, kreativne i rekreativne aktivnosti. Korisnicima Centra za zdravo starenje omogućeno je aktivno provođenje vremena, socijalizacija, i njegovanje međusobnih prijateljstava, što doprinosi zdravijem i kvalitetnijem starenju.

U okviru rada Centra redovno se organizuju kreativne radionice, edukativna predavanja, društvene aktivnosti, obilježavanje važnih datuma i praznika, kao i druženja koja imaju poseban značaj za korisnike.Cilj ovakvih aktivnosti je jačanje osjećaja pripadnosti, smanjenje socijalne izolacije i očuvanje aktivnog načina života.

Bajramsko druženje je još jednom pokazalo koliko ovakvi susreti znače korisnicima, jer osim obilježavanje praznika predstavljaju priliku za razgovor, osmijeh i zajedničke trenutke.