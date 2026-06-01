PRODUŽENI BORAVAK U OŠ “ZAHID BARUČIJA” – SIGURNO MJESTO ZA UČENJE I IGRU

Produženi boravak u Osnovnoj školi “Zahid Baručija” počeo je sa radom 1. decembra 2025. godine, a trenutno ga pohađaju 42 učenika. Učenici ovdje svakodnevno provode vrijeme učeći, družeći se i razvijajući svoje talente kroz različite aktivnosti.

Za našu posjetu pripremili su niz zanimljivih sadržaja, od likovnih radova i recitacija do kratkih tačaka koje su s ponosom predstavili. Njihova maštovitost, energija i iskrena radost pokazali su koliko je važno stvarati okruženje u kojem se djeca osjećaju sigurno, sretno i motivisano.

Produženi boravak nije samo mjesto gdje učenici borave nakon nastave, već prostor u kojem nastaju nova prijateljstva, razvijaju se vještine i stvaraju lijepe uspomene koje će dugo pamtiti. Djeca su nam još jednom pokazala da se najveća radost krije u malim stvarima, iskrenom druženju i zajedničkom stvaranju.