“REBORN IN DENIM”: AMINA AVDANOVIĆ DONOSI ODRŽIVU MODNU PRIČU NA 50. BH FASHION WEEK SARAJEVO

Stara forma dobija novi život, a od odbačenog materijala nastaje modna priča ispunjena elegancijom, kreativnošću i snažnom porukom. Upravo to donosi kolekcija „Reborn in Denim” dizajnerice Amine Avdanović, koja će biti predstavljena u okviru jubilarnog 50. BH Fashion Week Sarajevo.

Inspirisana idejom održive mode, kolekcija pokazuje kako traper može prerasti svoju prvobitnu namjenu i postati dio sofisticiranih, unikatnih kreacija. Svaki komad nosi priču o transformaciji, pažljivo spajajući umjetnički izraz, ručni rad i savremene modne trendove.

Pod sloganom „Buđenje mode – pokret”, ova kolekcija ne predstavlja samo odjevne predmete, već i poruku o odgovornijem odnosu prema modi i okolišu. Posjetioci će imati priliku uživati u kreacijama koje na poseban način spajaju ljepotu, inovativnost i održivost, potvrđujući da moda može biti i umjetnost i inspiracija za pozitivne promjene.