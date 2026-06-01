ATV SPEKTAKL U VOGOŠĆI: “SEMA QUAD RIDE 2026” DONOSI BOGAT PROGRAM

ATV klub „Motka” u saradnji sa Općinom Vogošća organizuje manifestaciju “SEMA QUAD RIDE 2026”, koja će biti održana 6. i 7. juna 2026. godine. Prvi dan događaja, 6. juna, namijenjen je porodicama i najmlađima, uz besplatan ulaz za sve posjetioce i posebna iznenađenja za djecu. Drugog dana, 7. juna, održat će se tradicionalni ATV skup, na kojem će učesnici imati priliku uživati u organizovanoj vožnji, druženju i bogatom programu.

Kotizacija za ATV skup iznosi 50 KM po vozaču i suvozaču, a za sve prijavljene učesnike obezbijeđeni su ručak, večera i piće. Okupljanje je planirano od 08:00 sati na parkingu Bingo centra (preko puta Mercedesa), dok je polazak predviđen u 10:00 sati. Za učešće su obavezni ATV motori sa pogonom 4×4 te prethodna prijava putem organizatora. Manifestacija predstavlja jedinstvenu priliku za promociju ATV sporta, druženje i uživanje u prirodnim ljepotama našeg kraja.

Druženje će biti održano u znak sjećanja na rano preminulog člana ATV kluba „Motka“ Semira Botića.