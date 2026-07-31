U NEDJELJU OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICE BITKE ZA NABOŽIĆ I FORMIRANJA 3. VOGOŠĆANSKOG ODREDA

U organizaciji JOB-a „Unija veterana“ Općine Vogošća i mjesnih zajednica: Gora, Svrake, Semizovac, Tihovići i Vogošća II, priprema se obilježavanje 34. godišnjice formiranja 3. Vogošćanskog odreda i borbi na Nabožiću u nedjelju 02.08.2026. godine sa sljedećim programom:

8:45 sati polazak minibusa iz Tihovića

8:45 sati polazak minibusa sa Gore /od džamije/

9:00 sati polazak minibusa iz Vogošće /ispred Općine/

9:15 sati okupljanje građana i dolazak učesnika manifestacije iz Tihovića, Gore i Vogošće ispred spomen-obilježja u Semizovcu i polaganje cvijeća /ORGANIZACIONI ODBOR/

9:30 sati polazak minibusa iz Semizovca – Donja Vogošća – Breza

10:00 sati dolazak u Brezu (obilazak mezarja, učenje Jasina i polaganje cvijeća – organizacioni odbor)

10:30 sati polazak iz Breze za Nabožić

13:00 sati dolazak na Ravni Nabožić, podne namaz, prigodan program, odavanje počasti šehidima i druženje boraca i građana.

Završetak programa je u 14:30 sati.