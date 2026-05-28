CRVENI KRIŽ KANTONA SARAJEVO ORGANIZOVAO AKCIJU PRIKUPLJANJA KURBANSKOG MESA

Crveni križ Kantona Sarajevo i ove godine je povodom Kurban-bajrama organizovao akciju prikupljanja kurbanskog mesa za Centralnu kuhinju u kojoj se za građane priprema blizu 850 obroka dnevno i distribuira na 17 lokacija u Kantonu Sarajevo.

Posebno je naglašeno da se u Centralnoj kuhinji prima samo kurbansko meso koje ima dokument o izvršenom veterinarskom pregledu mesa.

I kako nam je rekla sekretear CK KS Enaida Višo i ove godine su mnogi građani donirali kurbansko meso Centralnoj kuhinji.



Prikupljeno kurbansko meso koristit će se za pripremu obroka za korisnike naše kuhinje – istakli su iz Crvenog križa KS.