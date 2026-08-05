EDUKATIVNO-KREATIVNI CENTAR „TETA PRIČALICA”: BEZ ŠKOLSKOG ZVONA, ALI UZ MNOGO AKTIVNOSTI

Dječiji osmijeh, iskrena radost i vesela graja najbolje opisuju atmosferu koja ovih dana vlada u Edukativno-kreativnom centru „Teta Pričalica”. Umjesto da raspust provode pred ekranima, mališani svaki dan ispunjavaju igrom, druženjem i aktivnostima koje podstiču maštu, kretanje i zajedništvo.

Ovoga puta odlučili su oživjeti igre koje su obilježile djetinjstvo njihovih roditelja, nana i deda. Školica, lastiš, između dvije vatre, žmire i druge igre ponovo su ispunile dvorište dječijom grajom, pokazujući da za dobru zabavu nisu potrebni ni internet ni mobilni telefoni.

Kroz svaku igru djeca uče kako sarađivati, poštovati pravila, bodriti jedni druge i zajedno rješavati izazove. Na taj način razvijaju prijateljstva, stiču nova iskustva i provode raspust na zdrav, aktivan i sadržajan način.

U Edukativno-kreativnom centru „Teta Pričalica” vjeruju da upravo ovakvi trenuci ostavljaju najljepši trag u djetinjstvu. Jer, bez obzira na vrijeme u kojem odrastaju, dječiji osmijeh, igra i druženje ostaju vrijednosti koje nikada ne izlaze iz mode.