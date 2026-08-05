FILM O KRALJICI KATARINI KOSAČI-KOTROMANIĆ BIT ĆE PRIKAZAN SUTRA U VOGOŠĆI

Ljubitelji historije, kulture i domaće filmske produkcije imat će priliku prisustvovati premijernom prikazivanju filma „Majka Kraljica – Katarina Kosača-Kotromanić”, koje će biti održano u četvrtak, 6. augusta, s početkom u 19 sati u kino sali JU Kulturno-sportski centar Vogošća.

Film autorice Nataše Bartula Hébert donosi priču o životu posljednje bosanske kraljice Katarine Kosače-Kotromanić, žene koja je u teškim historijskim okolnostima izgubila kraljevstvo i svoju djecu, ali nikada nije izgubila vjeru i nadu. Muziku za film komponovao je Boris Bartula, a u projektu su učestvovali brojni glumci, novinari, spikeri, umjetnici i prijatelji projekta iz Bosne i Hercegovine.

Premijera se realizuje u saradnji Općine Vogošća, JU Kulturno-sportskog centra Vogošća i JP RTV Vogošća, a ulaz za sve posjetioce je besplatan.

Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju ovaj kulturni događaj i pogledaju filmsko ostvarenje koje na poseban način čuva sjećanje na jednu od najznačajnijih historijskih ličnosti Bosne i Hercegovine.