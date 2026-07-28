MIRSAD JAŠAREVIĆ v.d. DIREKTORA “BAGS ENERGOTEHNIKA”: IZGRADNJA ĆEVABDŽINICE NE MOŽE OMESTI POČETAK GRIJENE SEZONE

Tokom jučerašnjeg dana u našu redakciju je stiglo saopćenje neformalne grupe građana iz Vogošće, „Stanovnici u borbi za centraalno grijanje“ u kojem se pored ostalog navodi, da su uputili prijave i zahtjeve za nadzor na adrese svih nadležnih kantonalnih i općinskih institucija zbog kako stoji u saopćenju, nelegalnog uništavanja javne komunalne infrastrukture.

U saopćenju takođe stoji da su tokom proteklog vikenda, u petak i subotu (24. i 25. jula 2026.), na raskrsnici magistralnog puta M18 i Ulice Tome Mendeša, radnici angažovani od strane privatnog investitora prerezali, demontirali i sa lokacije uklonili nadzemne, funkcionalne cijevi glavnog vrelovoda, zbog izgradnje ćevabdžinice. Ovo je bio povod za našu posjetu “BAGS-Energotehnike, gdje smo razgovarali sa v.d. direktora Mirsadom Jašarevićem koji nam je kazao sljedeće:

“Ja sam na poziciji direktora kratko, od početka ovog mjeseca. Sve saglasnosti koje su potpisane od strane BAGS-a su rađene prije mog imenovanja. Sve je urađeno prema postojećim zakonskim propisima, a osnovna stvar je, da je Općina Vogošća izdale potrebne građevinske dozvole koje su usklađene sa projektom sanacije vrelovoda na mjestu gdje su planirani građevinski radovi. U cijeli proces su uključeni i naši injžinjeri, uposlenici, ujedno i stanovnici Vogošće, koji prema ovome imaju poseban senzibilitet i tu nema ništa sporno. Sličan proces je rađen i na lokaciji Lidla čak i kompleksniji, sve je urađeno kako treba. Zamjena dijela toplovoda, ventili i svi drugi radovi su o trošku investitora.”

Govoreći ispred naše kamere, direktor Jašarević je ohrabrio građene da inzistiraju na ostvarenju svojih prava te ponovio kako prema trenutnom stanju na terenu, nema mjesta sumnji da će grijna sezona zbog izgradnje ćevabdžinice u neposrednoj blizini magistralnog puta M-18, biti dovedena u pitanje. Na kraju razgovora saznali smo da je rok za okončanje radova na ovoj lokaciji 31. august tekuće godine. Grijna sezona počinje u oktobru, do tada, kazao nam je v.d. direktora Mirsad Jašarević bi trebali biti završeni svi pripremni poslovi i provjere u kotlovnici i sistemu daljinskog grijanja, kako bi sve bilo spremno za zimsku sezenu.