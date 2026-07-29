ZNANJE OSTAVLJA TRAG – HARUN SPAHIĆ MEĐU NAGRAĐENIM MLADIM VOGOŠĆANIMA

Neka priznanja ne govore samo o uspjehu, već i o putu koji je do njega vodio. Brojni sati provedeni u učenju, odricanja, odgovornost i želja za stalnim napretkom utkali su se u priču Haruna Spahića, studenta Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Njegov predan rad pretočen je u Srebrenu značku Univerziteta u Sarajevu, priznanje koje svjedoči o visokom akademskom dometu. Istovremeno, Općina Vogošća dodijelila mu je Plaketu kao potvrdu da uspjesi mladih ljudi ne prolaze nezapaženo u sredini iz koje dolaze.

Iza svakog ostvarenog cilja krije se mnogo više od dobrih ocjena – kriju se disciplina, istrajnost i spremnost da se svakim novim izazovom pomjeraju vlastite granice. Upravo takve vrijednosti Harun nosi sa sobom i one ga izdvajaju kao predstavnika generacije koja vjeruje da se budućnost gradi znanjem.

Njegov uspjeh nije samo lično dostignuće. On šalje poruku da se kvalitet, rad i posvećenost uvijek prepoznaju te da mladi ljudi svojim rezultatima mogu biti najbolji ambasadori zajednice iz koje potiču.