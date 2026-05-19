NAJBOLJI TAEKWONDISTI KLUBA “VICTORY” NA PRIJEMU U OPĆINI VOGOŠĆA

Načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović u zgradi Općine Vogošća upriličio je prijem za članove Taekwondo kluba Victory, a povod za to bili su izuzetni rezultati ostvareni na nedavnim domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Ema Mahmutović, Emra Durmić, Amna Kobiljak i Lajla Ćebo, te njihove klupske kolege Irfan Dulić i Hasan Hadrović, koji su stigli u pratnji svojih trenerica Lamije Alić i Emine Trakić, kroz ugodan i zanimljiv razgovor upoznali su Općinskog načelnika s najnovijim uspjesima ali i izazovima koje nosi taekwondo u Bosni I Hercegovini.

Tokom prijema, osim o dosadašnjim uspjesima kluba, razgovarano je i o značaju ulaganja u sport i mlade, a koji na pravi način promovišu ne samo svoj klub, nego i Vogošću ali Bosnu i Hercegovinu.

Načelnik Hasanović čestitao je mladim sportistima i njihovim trenericama na ostvarenim uspjesima, istakavši kako su upravo mladi sportisti najbolji ambasadori lokalne zajednice.

– Vaši uspjesi rezultat su discipline, truda i svakodnevnog rada. Općina Vogošća će i u narednom periodu nastaviti pružati podršku sportskim kolektivima poput TKD Victory i mladim ljudima koji svojim rezultatima promovišu prave vrijednosti i našu lokalnu zajednicu na najbolji mogući način – poručio je načelnik Hasanović.

Pomoćnica načelnika za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić poručila je mladim sportistima da prate aktivnosti Općine Vogošća, a pogotovo one koje se odnose na njih, s obzirom na to da su u mogućnosti aplicirati za sufinansiranje troškova nastupa na međunarodnim takmičenjima.

Predstavnici kluba zahvalili su se načelniku i Općini Vogošća na kontinuiranoj podršci, naglasivši kako je ona dodatni motiv mladim sportistima da nastave ostvarivati vrhunske rezultate.