OBJAVLJENA ZBIRKA PRIČA “KOJE JE BOJE VUK” ADMIRA DŽANKE

Admir Džanko se čitalačkoj publici, nakon prekrasnog romana ‘Moj mačak se zove Greg’, vratio zbirkom priča koja na poseban način spaja lucidan humor, žal za prohujalim vremenima te predivne priče o ljubavi sa istinskim životnim mudrostima.

Zbirka ‘Koje je boje vuk?’ donosi nam priče koje su istovremeno i poučne, i razigrane, i humoristične… priče o svakodnevnom životu, o porodici, o nezaboravnom djetinjstvu i o dobrim ljudima koji su svuda oko nas i koji nas oblikuju.

Zbirka predstavlja jedno putovanje, sa stanicama koje govore o ljubavi, kao jednog od osnovnih motiva zbirke, vrlo važne su priče koje se bave i dramom svakodnevnog života, dajući i dimenziju socijalne angažiranosti. Zbirkom se protežu duboko humani motivi i altruizam i definiše književnost kakvu ispisuje Admir Džanko kao „lijek“ za čovječanstvo ogrezlo u borbi za materijalnim bogatstvom, sve udaljenije od istine koja nam se nudi svakim korakom. Ona čitaoca vodi ka spoznaji o prolaznosti ljudskog života i besmislenosti svih ljudskih zala.

“Neka nam zbirka priča ‘Koje je boje vuk?’ svima bude na radost uz želju da razigrani Vuk pronađe put do srca čitalaca… pa da svi skupa uživamo u istinskoj čaroliji priča koje se ne čitaju tek očima, nego srcem”, poručio je autor Admir Džanko.