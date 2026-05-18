PODRŠKA DOSTOJANSTVENOM MATURSKOM SLAVLJU: POMOZI.BA I OVE GODINE NASTAVLJA PRUŽATI PODRŠKU ONIMA KOJIMA JE NAJPOTREBNIJA

Naša inicijativa omogućava posudbu svečanih haljina, odijela, cipela, torbica i modnih dodataka za maturske večeri i druge posebne prilike, pružajući priliku da svaki mladi čovjek doživi ove važne trenutke bez osjećaja isključenosti, kaže Saliha Rokša iz Udruženja Pomozi.ba.

U društvu u kojem mnoge porodice teško osiguravaju osnovne potrepštine, pripreme za maturu često predstavljaju dodatni teret. Upravo zato ovaj projekat pruža pomoć ne samo djevojčicama, već i dječacima, te svim ženama iz ugroženih socio-ekonomskih kategorija, osiguravajući im dostojanstvenu i radosnu pripremu za svečane događaje.

Posebno naglašavaju važnost anonimnosti, koja doprinosi očuvanju privatnosti i dostojanstva korisnika, štiteći ih od diskriminacije i stereotipa. Cilj je osigurati da svako ko učestvuje u projektu osjeti sigurnost, podršku i zajedništvo te da uživa u posebnim životnim trenucima bez finansijskih prepreka.

Zahvalni smo na podršci koju smo od samog početka dobili od javnih ličnosti, kao i od sugrađana i sugrađanki, čiji su nesebični doprinosi i donacije pomogli da projekt raste i širi svoj utjecaj, kažu iz Pomozi.ba.