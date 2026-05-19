PRVA BRIGADA POLICIJE STARI GRAD NAČELNIKU HASANOVIĆU URUČILA ZAHVALNICU

Svečanim postrojavanjem, polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i odavanjem počasti na Spomenobilježju poginulim pripadnicima i veteranima Prve brigade policije Stari Grad danas je obilježena 34. godišnjica postrojavanja jedinice koja je dala izuzetno važan doprinos u odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine tokom agresije. Na današnji dan 1992. godine na prostoru današnjeg Trga oslobođenja – Alija Izetbegović, izvršena je svečana smotra 750 pripadnika Prve brigade policije Stari Grad, a nakon čega je uslijedilo masovno pristupanje građana Sarajeva u redove MUP-a i tadašnje Teritorijalne odbrane. Obilježavanju godišnjice prvog postrojavanja Prve brigade policije Stari Grad pored velikog broja građana, visokih zvanica, bivših pripadnika MUP-a i Armije RBiH, osoba iz kulturnog i političkog života, prisustvovao je i načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović, kojem je ovom prilikom uručena i posebna zahvalnica. Vrijedi naglasiti da se tokom agresije na našu domovinu u redovima Prve brigade policije Stari Grad Sarajevo borilo se 1.230 boraca, a 44 pripadnika dalo je živote u odbrani Bosne i Hercegovine. U svom obraćanju predsjednik Udruženja Prva brigada policije Stari Grad Alija Jašarević kazao je da je 18. maja 1992. godine izvršeno postrojavanje i svečana smotra 750 pripadnika brigade, što je bio jasan signal da Bosna i Hercegovina ima snage da se odupre oružanoj agresiji.