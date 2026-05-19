DOKTOR ADIN BEVRNJA O SVJETSKOM DANU PORODIČNIH LJEKARA:  „PORODIČNA MEDICINA – TEMELJ ZDRAVLJA SVAKE ZAJEDNICE“

Na ovaj dan otvaraju se mogućnosti da se istakne značajan doprinos porodičnih doktora u pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu, kao i da se istakne važnost i uloga doktora porodične medicine u cjelokupnom zdravstvenom sistemu. To je i prilika da se proslavi napredak postignut u segmentu porodične medicine i poseban doprinos porodičnog doktora širom svijeta. Jedan od njih je i dr. Adin Bevrnja, porodični ljekar u DZ Vogošća koji ističe da porodični ljekari predstavljaju prvi kontakt pacijenata sa zdravstvenim sistemom i imaju ključnu ulogu u prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju bolesti, kao i u kontinuiranom praćenju zdravlja pacijenata svih uzrasta.

Svake godine 19. maja širom svijeta obilježava se Svjetski dan porodičnih ljekara (World Family Doctor Day), kao priznanje i zahvalnost porodičnim ljekarima za njihov izuzetno važan doprinos zdravstvenom sistemu.

Porodična medicina je temelj savremenog zdravstvenog sistema jer omogućava: kontinuiranu zdravstvenu brigu o pacijentima, prevenciju i rano otkrivanje bolesti , praćenje hroničnih oboljenja, savjetovanje i promociju zdravih stilova života.

Obilježavanje ovog dana ima za cilj da podsjeti na značaj dostupne i kvalitetne primarne zdravstvene zaštite, kao i na posvećenost porodičnih ljekara koji svakodnevno rade u službi zdravlja zajednice.