SREDNJOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠĆA ISPRATIO JOŠ JEDNU GENERACIJU MATURANATA

Svečanom ceremonijom koja je održana u sali za tjelesni i zdravstveni odgoj ispraćena je još jedna generacija maturanata Srednjoškolskog centra Vogošća.

Osim učenika, koji su ovoga ljeta završili svoje srednjoškolsko obrazovanje, ovaj događaj okupio je i veliki broj njihovih roditelja, prijatelja, profesora ali i građana Vogošće koji su željeli zajednički obilježiti kraj jednog važnog životnog poglavlja mladih Vogošćana.

Načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović uputio je maturantima iskrene čestitke i poželio im mnogo uspjeha u nastavku njihovog obrazovanja i životnog puta.

Direktor SŠC Vogošća Elvir Sućeska je rekao da je izuzetno ponosan na sve maturante i da mu je žao što više neće biti dio kolektiva ove škole.

Tokom svog školovanja učenici Srednjoškolskog centra Vogošća su osim dobrih rezultata u nastavi, aktivno učestvovali i u različitim društveno korisnim akcijama i projektima, dajući doprinos lokalnoj zajednici i potvrđujući da mladi predstavljaju važan oslonac razvoja Vogošće.