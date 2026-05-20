ČLANOVI KK SAMBON NA PRIJEMU U OPĆINI VOGOŠĆA

Načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović u zgradi Općine Vogošća upriličio je prijem za članove KK Sambon , a povod za to bili su izuzetni rezultati ostvareni na nedavnim takmičenjima.

Članovi KK Sambon Elif Ramić, Hana Mahmutović i Adil Karahasanović su uspješni sportisti koji sa svakog takmičenja donesu medalje.

Tokom prijema, osim o dosadašnjim uspjesima kluba, razgovarano je i o značaju ulaganja u sport i mlade, a koji na pravi način promovišu ne samo svoj klub, nego i Vogošću ali Bosnu i Hercegovinu.

Načelnik Hasanović čestitao je mladim sportistima i njihovim trenerima na ostvarenim uspjesima, istakavši kako su upravo mladi sportisti najbolji ambasadori lokalne zajednice.

– Vaši uspjesi rezultat su discipline, truda i svakodnevnog rada. Općina Vogošća će i u narednom periodu nastaviti pružati podršku sportskim kolektivima poput KK Sambon i mladim ljudima koji svojim rezultatima promovišu prave vrijednosti i našu lokalnu zajednicu na najbolji mogući način – poručio je načelnik Hasanović.

Predstavnici kluba zahvalili su se načelniku i Općini Vogošća na kontinuiranoj podršci, naglasivši kako je ona dodatni motiv mladim sportistima da nastave ostvarivati vrhunske rezultate.