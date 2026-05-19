PANINI GROZNICA TRESE SARAJEVO!

Panini groznica glavni grad Bosne i Hercegovine trese već danima unazad.Ispred lokalnih trgovina i trafika svakodnevno se formiraju veliki redovi kako bi svi građani uspjeli doći do željenih sličica i popunili svoje albume pred početak Svjetskog prvenstva. U sakupljanju sličica ne sludjeluju samo djeca , nego kompletne porodice. Sociolozi ali i sportski radnici smatraju da ovaj fenomen oko sličica pozitivno djeluje na drušvo.

Za kolekcionare u BiH ovaj put sličice imaju poseban značaj, jer se nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo nalazi u albumu, nakon što su se Zmajevi plasirali na Mundijal poslije 12 godina.

Album za SP 2026 imat rekordnih 980 sličica, jer će na ovom Svjetskom prvenstvu prvi put u historiji nastupiti 48 reprezentacija.