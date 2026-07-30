OD TRUDA DO KVALITETNOG URODA – POSJETA PLASTENIKU JUKE IBRAHIMOVIĆA

Dok mnogi ljetne dane provode tražeći osvježenje i predah od visokih temperatura, za vrijedne poljoprivrednike ovo je jedan od najzahtjevnijih i najintenzivnijih perioda u godini. Svaki novi dan donosi brojne obaveze, a uspješna sezona zavisi od mnogo faktora – od vremenskih prilika i redovnog navodnjavanja do neprekidne brige, strpljenja i predanog rada.

U naselju Blagovac posjetili smo vrijednog domaćina Juku Ibrahimovića, koji zajedno sa svojom suprugom godinama s mnogo ljubavi, truda i posvećenosti njeguje plasteničku proizvodnju. U njihovom plasteniku uspijevaju različite vrste povrća, a svaki plod svjedoči o marljivim rukama, bogatom iskustvu i bezbrojnim satima provedenim među zasadima. Ovaj posao ne poznaje radno vrijeme ni slobodne dane, posebno tokom ljetnih mjeseci kada visoke temperature zahtijevaju dodatnu pažnju, svakodnevno zalijevanje i stalnu njegu biljaka.

Razgovarali smo s Jukom Ibrahimovićem o ovogodišnjoj sezoni, dosadašnjim prinosima i utjecaju vremenskih prilika na proizvodnju, ali i o izazovima s kojima se danas suočavaju mali poljoprivredni proizvođači. Zanimalo nas je koliko je zahtjevno održavati plastenik tokom velikih vrućina, šta je presudno za kvalitetan uzgoj povrća, te koliko građani prepoznaju vrijednost domaćih, svježih i kvalitetnih proizvoda.

Iako poljoprivreda iz godine u godinu donosi brojne izazove, Juka Ibrahimović ističe da ljubav prema zemlji, zadovoljstvo kada vidi rezultate svog rada i podrška supruge, s kojom dijeli svakodnevne obaveze, predstavljaju najveću snagu i motiv da nastavi proizvodnju. Njihova priča primjer je kako se marljivost, zajedništvo i upornost isplate te još jednom potvrđuje da upravo vrijedni domaćini svojim predanim radom čuvaju domaću poljoprivredu i na naše trpeze svakodnevno donose svježu i kvalitetnu hranu.