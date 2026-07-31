NA KREMEŠU SAGRAĐEN “HOTEL ZA KOKE”

Svaka koka u ovom kokošinjcu, “mini-hotelu” za kokoške, kako su ga nazvali stanovnici Kremeša ima svoj zagarantovan prostor za jaja, spavanje, ravnomjeran pristup hrani i vodi. Gnijezda su opremljena tepisima, a jaje se nakon što ih snesu, otkotrljaju u prostor odvojen za to. Ideja je uz određena poboljšanja i prilagodbe vlastitim potrebama sa YouTuba, a svi majstorski zahvati djelo su vlasnika, Almira Dizdarevića – Jajaeta.

Sudbinski ili slučajno, čini se da je nadimak odredio put u ovu avanturu, koja za sada ide u veoma dobrom smijeru. Do finalnog proizvoda, nešto duže se čekalo nego što se planiralo, ali u konačnici to nije ni važno, važno je da je danas građevina funkcionalna i da ispunjava sve zahtjeve vlasnika. Koke u kokošinjac -hotelu jedu i provode jedan dio dana, obično jutarnje sate, a najveći dio su vani, hraneći se voćem, travom i slično. Dok su unutra dobiju svoje porcije žita, pšenice, ječma kukuruza i slično. Kako bi se produktivnost pojačala I tokom zimskih mjeseci kokošinjac je sa unutrašnje strane obložen stiroporom i osvjetljen, tako da I tokom zimskih mjeseci nose jaja.

U ovom supermodernom kokošinjcu trenuno živi stotinjak kokošaka,nosililica, uskoro će stići pojačanje od dodatnih 30 nosilica, jer mjesta i za njih ima, objasnio nam je vlasnik Almir Dizdarević, te dodao da briga o njima nije teška, da su veoma isplative I da je funkcija ovog kokošinjca da olakša potrebne radove oko njih.

Osim početne investicije za izgradnju kokošinjca i nabavku koka, posebnih troškova neme. Prodaja domaćih jaja ide bez problema, štaviše, Dizdarević kaže da za jaja svojih koka ima i listu čekanja. A da bi stanovnici hotela bili sigurni o njima brine keruša Bela sa potomcima.