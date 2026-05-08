DOBITNICI NAJVIŠI RATNIH PRIZNANJA S PODRUČJA VOGOŠĆE OBILJEŽILI SVOJ DAN

Povodom 9. maja, Dana Zlatnih ljiljana i Zlatne policijske značke, u Vogošći je svečano obilježen ovaj značajan datum.

Općinski načelnik Migdad Hasanović i predsjedavajući Općinskog Vijeća Nihad Hadžić u velikoj sali Općine Vogošća ugostili su dobitnike ratnih priznanja ali i članove njihovih porodica s područja općine Vogošća. Ovom prilikom nosiocima najviših ratnih priznanja uručene su i skromne novčane hedije.

Nakon što je predsjednik Udruženja “Dobitnici najvećih ratnih priznanja i odlikovanja” s područja općine Vogošća, Omer Hasanović, prisutne kratko informisao o aktivnostima koje je udruženje poduzelo u proteklom periodu, on je naglasio da se sve više nastoji relativizirati agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu.

– Nažalost, danas smo i situaciji da se pred domaćim sudovima u Bosni i Hercegovini, za čiji opstanak smo se mi borili, a oni najhrabriji živote dali, najviše procesa vodi upravo protiv pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine – kazao je Omer Hasanović, i sam dobitnik Zlatnog ljiljana, naglasivši da je to itekako zabrinjavajuće.

Načelnik Općine Migdad Hasanović poručio je da zadatak oni koji su se borili za opstanak naše domovine da istinu prenose na mlađe generacije koje će tu istinu znati čuvati i njegovati kako im se prošlost ne bi ponovila, što se u prošlosti, nažalost, dešavalo.

Prije druženja i razgovora u velikoj sali Općine Vogošća delegacije su položile cvijeće na Centralno spomen-obilježje šehidima i poginulim borcima na Trgu branilaca Vogošće, a potom i na spomen-obilježjima ubijenim logorašima i civilima općine Vogošća.

Svi živi dobitnici najviši ratnih priznanja s područja cijele Bosne i Hercegovine okupit će se tradicionalno sutra, a grad domaćin bit će im Goražde.