POČELO ISPITIVANJE PUMPNOG POSTROJENJA I REZERVOARA KRVOGLAVCI I – SVRAKE

Jedan od prioritetnih komunalnih projekata Općine Vogošća, izgradnja pumpnog postrojenja i rezervoara Krivoglavci I za vodosnabdijevanje gornjih zona vogošćanskih naselja Krivoglavci i Svrake, dospio je u završnu fazu. Prije nego li se novoizgrađena vodovodna mreža i prateća postrojenja uvedu u javni sistem vodosnabdijevanja kojim upravlja KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, izvršit će se neophodna ispitivanja i testiranja. U ovoj fazi testiranja, koja je počela 5. maja, započet će radovima na punjenju sabirnog bazena pumpne stanice (V=70m3), puštanju pumpi u rad, te punjenju vodnih komora rezervoara (V=2×200 m3), a uslijedit će i ispitivanje vodonepropusnosti vodnih komora rezervoara. U ovom iznimno važnom projektu na širenju vodovodne mreže na području Vogošće, Općina je usko sarađivala s KJKP Vodovod i kanalizacija, a u njegovoj realizaciji izgrađene su dvije vodne komore kapaciteta 200 m3 sa zatvaračkom komorom Krivoglavci I i Svrake, zapremine 400 metara kubnih. Poseban izazov za izvođača radova bila činjenica da se radovi izvode na 577,5 metara nadmorske visine. Nadzor na ovom projektu bio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, a vrijedi naglasiti da će se nakon trenutnih ispitivanja pristupiti i ispitivanju objekata u naselju Krivoglavci II.