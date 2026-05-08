U VOGOŠĆI SVEČANO OBILJEŽEN DAN POBJEDE NAD FAŠIZMOM I DAN EUROPE

Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i Dan Europe obilježeni su danas na spomeniku i spomen kosturnici Džindino brdo u Vogošći.

Organizator ovog okupljanja bilo je Udruženje antifašista i boraca NOR-a općine Vogošća, uz podršku Općine Vogošća, a uz učešće ostalih boračkih udruženja koja djeluju na području općine Vogošća.

Okupljenim građanima, učenicima, članovima boračkih udruženja i političkih partija obratio se Refik Softić, predsjednik UO UABNOR općine Vogošća, koji je sve prisutne podsjetio na važnost antifašističke borbe.

Ovu priliku Softić je iskoristio i da uputi čestitke dobitnicima najviših ratnih priznanja, Zlatni ljiljan i Zlatna policijska značka, a koji svoj dan također obilježavaju 9. maja, na Dan pobjede nad fašizmom.

Prigodan program pripremili su učenici Osnovne škole “Mirsad Prnjavorac” kao i polaznici vrtića Ljiljan iz Vogošće.

Delegaciju Općine Vogošća predvodili su predsjedavajući Općinskog vijeća Vogošća Nihad Hadžić, njegovi zamjenici Dalia Šabić i Bego Gljiva, te Elma Kerla-Đogić, pomoćnica Općinskog načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu.

Osim delegacije Općine Vogošća cvijeće na spomeniku i spomen kosturnici Džindino brdo položile su udruženja antifašista iz općina s područja Kantona Sarajevo, te predstavnici političkih partija.